Essai : Cet incroyable besoin de croire de Julia Kristeva

"Ce livre n'est pas la continuation de ‘Mondovino’ par d'autres moyens", rassure Jonathan Nossiter dès l'avant-propos de son tout premier essai. Le réalisateur reste pourtant bien fidèle à ses méthodes documentaires avec ce jubilatoire carnet de voyage au pays du vin, où l'Américain croque avec tendresse ou acidité, toujours avec une grande finesse, ses représentants les plus fameux. De Auchan aux petites caves bourguignonnes, des 3 étoiles parisiens aux dîners entre amis, ses rencontres servent une fois encore un document engagé dans la lutte entre terroir et marque, individualité et homogénéisation rampante. Aucun mot ne semble trop fort pour critiquer cette jungle déshumanisée où la "bombe fruitée alcoolisée" fait loi. Une fois de plus, Nossiter épingle ses têtes de Turc favorites, l'oenologue Michel Rolland ou le critique Roland Parker, ces arbitres du goût méprisés que rejoint ici Joël Robuchon et son "marketing pseudo-démocratique". Mais 'Le Goût et le pouvoir' est loin d'être un simple et inutile ersatz littéraire de 'Mondovino'. Il approfondit bien davantage la réflexion sur l'impossible démocratie du goût, sur un vin objet de snobisme, d'angoisse, de domination. Nossiter sait poser les bonnes questions, amenant d'audacieuses comparaisons avec les forces à l'oeuvre au cinéma comme en politique. Dénonçant la pensée unique qui impose aux gens ce qu'ils doivent aimer, ce précieux document s'apprécie comme un acte personnel de résistance. Quand 'Mondovino' était une tribune offerte à ceux qui "font" le vin, des producteurs aux critiques, 'Le Goût et le pouvoir' est la démarche intime d'un ancien sommelier, une véritable déclaration d'amour au terroir qui exhale le plaisir et la simplicité. Au gré de ses nombreuses digressions passionnées, de ses portraits profondément humains, l'Américain prouve dans un magistral pied de nez au "bla-bla postmoderne" du jargon oenologique que l'on peut parler modestement de ses goûts sans imposer son élitisme.

Le Goût et le pouvoir de Jonathan Nossiter

Editeur : Grasset

Publication :30/10/2007