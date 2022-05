Livre bricolage : La plomberie en PER, PVC et multicouche, de David Fedullo, Thierry Gallauziaux

Voici un livre qui traite de trucs et astuces afin de bien bricoler sa plomberie. Co-écrit par David Fedullo, Thierry Gallauziaux, plombier à Perpignan , "La plomberie en PER, PVC et multicouche" est un vade-mecum très utile aux bricoleurs. Pour exemple, les toilettes bouchées :

Plomberie : le cas épineux des toilettes bouchées

Pas de panique ! Ce problème tout le monde le connaît… Et il y a des solutions simples pour le régler. Dans un premier temps, pour déboucher des toilettes encombrées ou bouchées, il faut commencer par verser un seau d’eau chaude dans la cuvette. Vérifiez si l’eau s’est légèrement abaissée. Si c’est le cas c’est que la méthode fonctionne. Autre option, la célèbre ventouse. Placez la dans le fond des toilettes, appuyez puis relâchez pour créer un appel d’air qui débouchera la canalisation. Cette technique marche généralement très bien !

Reste le déboucheur à pompe qui se compose d’un bol en caoutchouc, d’un piston ou d’une poignée ainsi que d’un tuyau en plastique. Pour l’utiliser il faut boucher le trou des toilettes avec le bol en caoutchouc avec le même principe que pour la ventouse. Après il suffit d’appuyer sur le piston et d’effectuer plusieurs mouvements de va-et-vient sur la poignée. Le résultat est souvent immédiat !

Vous pouvez aussi utiliser un furet. Cette technique est très efficace pour atteindre le bouchon. Il faut introduire progressivement le furet dans les canalisations. Dès que cela commence à bloquer, c’est que le bouchon a été atteint ! Il faut ensuite activer la manivelle afin de casser et de dissoudre complètement le bouchon. Le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude peuvent s’avérer être de très bons alliés. Ils provoquent des réactions chimiques qui peuvent désobstruer vos canalisations. Laissez agir plusieurs minutes avant de tirer la chasse d’eau.

Un livre très pratique pour tout apprenti Plombier

La plomberie en PER, PVC et multicouche, David Fedullo, Thierry Gallauziaux, Eyrolles, 2014