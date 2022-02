livre : Une piscine reussie, de Franck Schmitt

La piscine est un endroit où toute la famille peut se retrouver et savourer des moments uniques empreints de décontraction et de liesse. Pour que ces instants puissent constamment s’égrener sous le signe de la sérénité et du plaisir, il est important de veiller à ce que l’eau soit toujours parfaite.

Dans le dessein de connaître justement l’état de l’eau, la meilleure attitude à adopter est d’analyser régulièrement l’eau de son bassin. Pour ce faire, il existe plusieurs procédés et plusieurs outils qui sont destinés à dévoiler les différentes spécificités de l’eau et de savoir si elles sont dans les normes. Ce livre, Une piscine réussie, de Franck Schmitt spécialiste en rénovation piscine montpellier nous éclaire sur ces points :



L’importance de l’analyse de l'eau de piscine



La réalisation d’une analyse régulière de l’eau est d’une haute importance. En effet, elle permet de définir les éventuels éloignements par rapport à la norme. Elle permet aussi de prendre les mesures adéquates et d’avoir constamment une eau correspondant à l’utilisation notamment la baignade. Enfin, les analyses de toute sorte permettent de s’assurer de l’efficacité du système de traitement qui est utilisé.

L’eau est certainement l’élément principal de la piscine. En effet c’est précisément dans cette substance liquide que l’on peut profiter des joies de la baignade. De ce fait, il est patent que l’eau se doit d’être impeccable pour que les diverses activités que l’on y effectue se passent dans les meilleures conditions. Diverses analyses se doivent d’être réalisées de manière assidue dans le but de se préserver des mauvaises surprises de tout genre. Les instruments que l’on utilise sont d’une simplicité enfantine : l’analyse de l’eau de la piscine peut alors se faire sans aucune contrainte et nul ne peut prétendre ne pas pouvoir le faire faute de temps ou de savoir-faire.

