Ressources pour formateurs : Formation aux TIC

Don Quichotte est le nom de chevalier errant que s’est choisi un pauvre hidalgo de la Manche, nourri de tant de livres sur la chevalerie qu’il en devient fou. En janvier 2005, pour commémorer les 400 ans de la parution du roman de Cervantès, la région Castille-La Manche, d'ordinaire écartée des circuits culturels, avait organisé des centaines d'activités, dont un congrès en… moulinologie !

De grands écrivains se sont intéressés au héros de Cervantès : Jorge Luis Borges, José Saramago, Günter Grass…

Michel Foucault écrivait dans Les Mots et les choses : « Don Quichotte est la première des œuvres modernes puisqu’on y voit la raison cruelle des identités et des différences se jouer à l’infini des signes et des similitudes ; puisque le langage y rompt sa vieille parenté avec les choses, pour entrer dans cette souveraineté solitaire d’où il ne réapparaîtra, en son être abrupt, que devenu littérature ; puisque la ressemblance entre là dans un âge qui est pour elle celui de la déraison et de l’imagination. La similitude et les signes une fois dénoués, deux expériences peuvent se constituer et deux personnages apparaître